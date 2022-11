FKLI 4Yr Plan (2022-26): Retest ATH by 2026 *if no USD Collapse* FTSE BURSA MALAYSIA KLCI FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT) MYX:FKLI1! MyTradingSpace_JK $FKLI FKLI recovery map (2022-2024/26) Dec'22: Bounce continue post-GE mid'23: reclaim 1,598 end'23: reclaim 1,698 mid'24: retest 1,600 from 2023 peak mid'24-early'26: reclaim 1898.