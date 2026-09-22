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Царьград

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Глава ФПБК Бородин хочет потребовать запретить концерты в России до конца СВО

Глава ФПБК Бородин хочет потребовать запретить концерты в России до конца СВО

Скандал на сочинском выступлении Лолиты может обернуться отменой гастролей для всего шоу-бизнеса.Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал полностью прекратить концертную деятельность в России до завершения СВО.

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