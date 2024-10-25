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Экипаж танка Т-90А уничтожил опорный пункт боевиков ВСУ на купянском направлении

Экипаж танка Т-90А уничтожил опорный пункт боевиков ВСУ на купянском направлении

Скриншот видео Экипаж танка Т-90А группировки войск "Запад" огнем с закрытой огневой точки уничтожил опорный пункт военнослужащих ВСУ и украинских националистов, препятствовавший продвижению штурмовиков на купянском направлении в зоне проведения спецоперации РФ.

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