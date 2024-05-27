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Интересный Сочи | Куда сходить

1 подписчик
На Роза Хутор пройдёт “Праздник детства

На Роза Хутор пройдёт “Праздник детства” 🗓 1 июня, 10:00-15:00 📍 Роза Долина, 560м 📞 8(800)500-05-55 🎭Юных гостей курорта и их родителей будут развлекать с забавные клоуны и неутомимые жонглёры.

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