На Роза Хутор пройдёт “Праздник детства” 🗓 1 июня, 10:00-15:00 📍 Роза Долина, 560м 📞 8(800)500-05-55 🎭Юных гостей курорта и их родителей будут развлекать с забавные клоуны и неутомимые жонглёры.