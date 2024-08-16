Картошки не надо – мясца подавай! Астраханцы здорово удивляют своими пристрастиями в еде

Да и остальные регионы России не меньше. Недавно Росстат обнародовал бюллетень «Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах России в 2023 году» по итогам Выборочного обследования бюджетов этих самых домохозяйств.
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