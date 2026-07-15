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Север Пресс

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Жительница Лабытнанги заплатит штраф за оскорбление коллеги в рабочем чате

Жительница Лабытнанги заплатит штраф за оскорбление коллеги в рабочем чате

Жительница Лабытнанги привлечена к ответственности после конфликта с коллегой в рабочем чате. Прокуратура провела проверку по жалобе пострадавшей и установила факт публичного оскорбления, сообщили в надзорном ведомстве.

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