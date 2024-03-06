Пугачева сделала скандальное заявление о возвращении в Россию «нормальных» людей

Певица Алла Пугачева ответила на негативные слова Стаса Михайлова. Алла Пугачева продолжает отслеживать, что о ней пишут в российских СМИ — видимо, другого интересного занятия она себе найти на пенсии не смогла.
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