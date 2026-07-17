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Искусство

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Кокошники и городские легенды: какие выставки идут за пределами Москвы

Кокошники и городские легенды: какие выставки идут за пределами Москвы

В Русском музее рассказывают историю России через портреты великих женщин. В Эрмитаже показывают, как камень превращается в животных, цветы и фантастические образы.

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