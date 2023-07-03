Постановление о проведении дистанционного электронного голосования

Постановление № 46/612 – 7 от 30.06.2023 г. О проведении дистанционного электронного голосования на выборах, назначенных на единый день голосования 10 сентября 2023 года Руководствуясь пунктами 1 и 4 статьи 641 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 662 Закона Нижегородской области от 28 июня 2012 года № 70‑З «О выборах Губернатора Нижегородской области», статьей 632 Закона Нижегородской области от 06 сентября 2007 года № 108‑З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Нижегородской области», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 7 июня 2023 года № 117/927 – 8 «О проведении дистанционного электронного голосования на выборах, которые должны быть назначены на 10 сентября 2023 года», на основании предложений, поступивших из территориальных избирательных комиссий, организующих подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, и в целях создания дополнительных условий для реализации активного избирательного права граждан Российской Федерации избирательная комиссия Нижегородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: Провести дистанционное электронное голосование на выборах Губернатора Нижегородской области и совмещенных с ними дополнительных, повторных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, назначенных на 10 сентября 2023 года, в следующие сроки: с 8.