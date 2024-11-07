WSJ: окружение Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта

REUTERS/Brian Snyder/File Photo Окружение Дональда Трампа, объявившего о победе на выборах президента США, предложило заморозку украинского конфликта и новые поставки оружия в обмен на обещание Украины временно не вступать в Североатлантический альянс, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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