WSJ: окружение Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта

REUTERS/Brian Snyder/File Photo Окружение Дональда Трампа, объявившего о победе на выборах президента США, предложило заморозку украинского конфликта и новые поставки оружия в обмен на обещание Украины временно не вступать в Североатлантический альянс, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.