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Эксперт раскрыл новые факты о военных спутниках Илона Маска

Эксперт раскрыл новые факты о военных спутниках Илона Маска

Руководитель Центра развития транспортных технологий Алексей Рогозин прокомментировал новость из-за рубежа о том, что компания Илона Маска SpaceX заключила контракт на 1,8 млрд долларов с Национальным разведывательным управлением США (NRO) для совместного создания группировки из разведывательных спутников.

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