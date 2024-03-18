Эксперт раскрыл новые факты о военных спутниках Илона Маска

Руководитель Центра развития транспортных технологий Алексей Рогозин прокомментировал новость из-за рубежа о том, что компания Илона Маска SpaceX заключила контракт на 1,8 млрд долларов с Национальным разведывательным управлением США (NRO) для совместного создания группировки из разведывательных спутников.