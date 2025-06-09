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Царьград

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Жестокое убийство украинской семьи в Бельгии: Раскрыты первые подробности случившегося

Жестокое убийство украинской семьи в Бельгии: Раскрыты первые подробности случившегося

В бельгийском городе Хаасроде были убиты украинская беженка и её шестилетняя дочь. В совершении преступления признался 16-летний сын погибшей женщины.

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