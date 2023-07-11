Рестораны в Венгрии работают по сокращенному графику. Узнайте причину

Для гостиничного сектора Венгрии лето началось с сокращенного графика, выходных и тщательно спланированных рабочих мощностей, поскольку в этих подразделениях наблюдается снижение платежеспособного спроса, что особенно ощущается в начале недели.
Для гостиничного сектора Венгрии лето началось с сокращенного графика, выходных и тщательно спланированных рабочих мощностей, поскольку в этих подразделениях наблюдается снижение платежеспособного спроса, что особенно ощущается в начале недели.
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