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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Мостовой о том, что в сборной мало игроков «Зенита»: «Раньше был русский костяк, сейчас больше латиноамериканцы делают результат. Пока решили так. Три россиянина так и будут в составе»

На сентябрьские матчи против Вьетнама и Таиланда вызов получили 3 игрока питерцев – вратарь Евгений Латышонок, защитник Вячеслав Караваев и сам Мостовой.

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