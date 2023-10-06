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Мировое обозрение

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Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 6 октября, вечер

Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 6 октября, вечер

Заявление начальника пресс-центра группировки «Центр» – Минобороны России. На КРАСНОЛИМАНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ в районе ЯМПОЛОВСКОГО УЧАСТКА и СЕРЕБРЯНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА действиями подразделений группировки войск «Центр», огнём артиллерии, ударами авиации нанесено огневое поражение по штурмовым группам 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов».

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