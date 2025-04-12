Aviaincident: экипаж рейса Ижевск—Москва сообщил о НЛО в полете

Пилоты рейса Ижевск – Москва сообщили о неопознанном летающем объекте в полете.Telegram-канал Aviaincident раскрывает подробности.
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