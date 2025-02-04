Депутат Госдумы Леонид Ивлев предупреждает о потенциальных негативных последствиях передачи украинской армии истребителей Mirage, считая, что это не принесет победы Вооруженным силам Украины, но может увеличить конфликт и напряженность в Европе.
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