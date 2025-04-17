Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Людмила Фирстова (Таран)
    Хохлы,хоть и славяне, нам не братья. Иван славянин и из России...Молчание кладбищ:...
  • Роман Романов
    Если вы не славянин, то естественно вы не братья.Молчание кладбищ:...
  • Валентин Воробьев
    Радуюсь что так жестко сработал ОМОН и низко кланяюсь ребятам, выполняют свой священный долг. Но... есть в том бардак...Россия больше не ...

Россия больше не терпит. Хамство Киргизии свернули. Теперь атакуем

Россия больше не терпит. Хамство Киргизии свернули. Теперь атакуем

Отвечать на откровенно хамские выпады можно и на дипломатическом языке. Но не так, чтобы затем было мучительно… неудобно, а наотмашь.

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Затулло не только предатель и изменник коренного народа России,  он &quot;в законе&quot; у этих ржавых, это его армия, хотя для него сейчас это &quot;бизнес&quot;, поэтому и совсем нюх потерял! Но то ли ещё будет! Он собирает армию ржавых для бунта в России! А чуть что, побежит к своим &quot;благодетелям&quot; нет не в ср.азию, а в Британию! Он там &quot;в доску свой&quot;, особенно для ми 6!
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5 час.
Людмила Фирстова
Михаил, вы сейчас написали комментарий в СМИ (сайт это СМИ), значит вас могут привлечь к ответственности по УК РФ... https://adm-krasnogvard.ru/index.php?newsid=947
Прокуратура разъясняет: ответственность за клевету
Администрация Красногвардейского сельского поселения
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4 час.
Валентин Воробьев
Радуюсь что так жестко сработал ОМОН и низко кланяюсь ребятам, выполняют свой священный долг. Но... есть в том бардаке и вина местных властей, - зачем разрешили создавать мигрантам баню - рассадник не только заразы (труселя и носки они там стирают) но и заговоров всяческих.
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1 час.
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