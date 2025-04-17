МП

Михаил Пантюхин

Затулло не только предатель и изменник коренного народа России, он "в законе" у этих ржавых, это его армия, хотя для него сейчас это "бизнес", поэтому и совсем нюх потерял! Но то ли ещё будет! Он собирает армию ржавых для бунта в России! А чуть что, побежит к своим "благодетелям" нет не в ср.азию, а в Британию! Он там "в доску свой", особенно для ми 6!