Отвечать на откровенно хамские выпады можно и на дипломатическом языке. Но не так, чтобы затем было мучительно… неудобно, а наотмашь.
Россия больше не терпит. Хамство Киргизии свернули. Теперь атакуем
Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Затулло не только предатель и изменник коренного народа России, он "в законе" у этих ржавых, это его армия, хотя для него сейчас это "бизнес", поэтому и совсем нюх потерял! Но то ли ещё будет! Он собирает армию ржавых для бунта в России! А чуть что, побежит к своим "благодетелям" нет не в ср.азию, а в Британию! Он там "в доску свой", особенно для ми 6!
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5 час.
Людмила Фирстова
Михаил, вы сейчас написали комментарий в СМИ (сайт это СМИ), значит вас могут привлечь к ответственности по УК РФ... https://adm-krasnogvard.ru/index.php?newsid=947
Прокуратура разъясняет: ответственность за клевету
Администрация Красногвардейского сельского поселения
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4 час.
Валентин Воробьев
Радуюсь что так жестко сработал ОМОН и низко кланяюсь ребятам, выполняют свой священный долг. Но... есть в том бардаке и вина местных властей, - зачем разрешили создавать мигрантам баню - рассадник не только заразы (труселя и носки они там стирают) но и заговоров всяческих.
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1 час.
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