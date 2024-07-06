Ученые поместили радиоактивный материал в рога носорогов, чтобы предотвратить браконьерство Максим МорозовЮжноафриканские ученые ввели радиоактивный материал в рога носорогов, чтобы их было легче обнаружить при пересечении границы и предотвратить браконьерство.
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