Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Школьники молят о помощи. Уроженцы Кавказа установили свои порядки. Одного парня откачали на скорой

Школьники молят о помощи. Уроженцы Кавказа установили свои порядки. Одного парня откачали на скорой

Царьград Фото: Nikolay Gyngazov/Globallookpress Кавказцы, которых боится вся школа, избили до реанимации восьмиклассника за то, что он неформал.

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Комментарии
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Александр Дубков
не можешь кулаками,мочи досками
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2 час.
Горыныч
На месте родителя я б грохнул этих &quot;кавказцев&quot;, пусть потом посадят, но двух выблядков не станет!
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2 час.
Татьянка Яцук
Доколе?????????????????????????????????????????
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1 час.
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