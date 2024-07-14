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Захарова заявила, что демократия в США доведена до суицидального состояния

Захарова заявила, что демократия в США доведена до суицидального состояния

Демократия в Соединенных Штатах доведена до суицидного состояния. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя покушение на кандидата в президенты Америки Дональда Трампа.

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