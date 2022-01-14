Конец ковида, новое средневековье и флюиды войны: «горячий» 2022-й начался

2022 год проявит все, что уже было с нами, но казалось неявным и неочевидным Новогодний «нежданчик» от президента Казахстана и его подданных внес некоторое смятение в ряды экспертов, только-только завершивших свои прогнозы на наступивший 2022 год.
2022 год проявит все, что уже было с нами, но казалось неявным и неочевидным Новогодний «нежданчик» от президента Казахстана и его подданных внес некоторое смятение в ряды экспертов, только-только завершивших свои прогнозы на наступивший 2022 год.
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