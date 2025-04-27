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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Общественный транспорт Севастополя украсили к празднику Победы

Сотрудники «Севэлектроавтотранса имени А.С. Круподёрова» завершили украшение общественного транспорта города к празднику, оформив последние три троллейбуса в символике 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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