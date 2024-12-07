У седана Geely Emgrand появилась «заряженная» турбоверсия

В Малайзии на автосалоне в Куала-Лумпуре показали Proton S70, «заточенный» под спорт. Речь идёт о местной альтернативе Emgrand четвертого поколения: в Юго-Восточной Азии модели Geely продаются под более узнаваемым брендом Proton.