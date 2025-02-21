Москва построит 71 км метро и 31 станцию к 2030 году: планы Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах по строительству 71,4 км метро и 31 станции к 2030 году. Включены проекты по реконструкции вокзалов и дорог, а также значимые строения, такие как детская больница и Национальный космический центр.
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