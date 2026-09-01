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Путин предложил провести в Армении референдум по вопросу вступления в Евросоюз

Путин предложил провести в Армении референдум по вопросу вступления в Евросоюз

Александр Патрин/ТАСС Президент России Владимир Путин 1 сентября на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ШОС в Бишкеке заявил, что армянскому народу следует предоставить возможность самостоятельно определить свое отношение к вступлению в Евросоюз.

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