В Москве обжаловали арест бывшего гендиректора ВСК Минобороны РФ Белкова

Тверской районный суд города Москвы заявил о получении апелляционной жалобы на арест бывшего генерального директора Военно-строительной компании Министерства обороны России Андрея Белкова в рамках дела о махинациях с приобретением томографа.
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