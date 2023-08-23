OPPO A58 представлен официально в России

Считаете ли вы сегодня смартфон за 17999 рублей доступным? OPPO называют аппарат именно таким, предлагая в том числе расширенную версию с чуть более высоким ценником.
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