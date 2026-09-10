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Страховщики запускают полисы от атак БПЛА для автовладельцев

Страховщики запускают полисы от атак БПЛА для автовладельцев

Российские страховщики на фоне роста спроса на страховки от атак беспилотников начали выпускать специальные полисы для защиты автомобилей от БПЛА.

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