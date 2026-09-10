Страховщики запускают полисы от атак БПЛА для автовладельцев

Российские страховщики на фоне роста спроса на страховки от атак беспилотников начали выпускать специальные полисы для защиты автомобилей от БПЛА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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