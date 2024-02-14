Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 120 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роман
    Пи...ц подкрался неожиданно...Лавров вылетел в ...
  • Александр Иноземцев
    "...все твои откровения - это тривиальные вещи, которые и доказывать не нужно. Ты просто смешон и жалок, взрослый мал...Похоже Россия про...
  • айрат
    А когда начнем потрошить главарей этой банды янкожидов и англожидов? Сначала я думаю надо им рога пообломать ядерными...Реплика об украде...

Лавров вылетел в Венесуэлу и Кубу. Ядерного оружия России там не будет... Будет лучше... Гораздо лучше

Лавров вылетел в Венесуэлу и Кубу. Ядерного оружия России там не будет... Будет лучше... Гораздо лучше

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Занятную новость сегодня сообщили в нашем МИД.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Гринжук
Не понимают пиндосы по хорошему значить пора пиз... и плюшки раздавать.
Ответить
5 час.
Гарий Щерба
БОЙТЕСЬ  СУКИ , БОЙЕСЬ ...!!!!
Ответить
56 мин.
Р
Роман
Пи...ц подкрался неожиданно...
Ответить
14 мин.

Картина дня

наверх