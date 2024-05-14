Путин: КНР стала первой страной для визита после инаугурации из-за уровня партнерства

Президент объяснил, почему посетит Китай Президент России Владимир Путин заявил, что Китай стал первой страной, которую он решил посетить после своей инаугурации, из-за беспрецедентно высокого уровня стратегического партнерства между государствами.
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