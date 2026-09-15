Emmys 2026: Taylor Swift Helps The Law & Order: SVU Crew Solve Its Biggest Case Yet (Yes, Really) — Watch

The global pop superstar made a surprise cameo at this year's Emmys in a very on-brand way. Get all the details!The global pop superstar made a surprise cameo at this year's Emmys in a very on-brand way.
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