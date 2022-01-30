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«Кайсар» пригласил на просмотр 37-летнего Сахалбаева (Metaratings)

Как стало известно Meta-ratings.kz, 37-летний полузащитник Руслан Сахалбаев находится на сборах кызылординского «Кайсара».

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