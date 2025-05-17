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Daily Storm

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В Новом Орлеане 10 заключенных сбежали через дырку в туалете

В Новом Орлеане 10 заключенных сбежали через дырку в туалете

На стене камеры беглецы оставили посланиеИз исправительного центра в Новом Орлеане 10 заключенных, осужденных за убийство, домашние насилие и хранение оружия, сбежали через проделанное в стене туалета отверстие, пишет The Guardian.

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Комментарии
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Eduard
Через сливной бочек?
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