ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного военного и блогера

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) операцию по задержанию россиянина, который подозревается в подготовке теракта против представителя высшего командования Минобороны и ведущего военного блогера, специализирующегося на военном конфликте на Украине.
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