Путин: крупнейший запас газа в России должен повышать качество жизни

Россия располагает крупнейшими запасами газа, этот ресурс должен в первую очередь служить стране и повышать качество жизни людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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