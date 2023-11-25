Глава «Сбера» Герман Греф спрогнозировал два сценария развития искусственного интеллекта. Согласно первому, искусственный интеллект возьмет на себя большое количество функций, что позволит людям работать меньше, а зарабатывать больше.
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