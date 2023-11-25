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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Греф спрогнозировал два сценария развития искусственного интеллекта

Глава «Сбера» Герман Греф спрогнозировал два сценария развития искусственного интеллекта. Согласно первому, искусственный интеллект возьмет на себя большое количество функций, что позволит людям работать меньше, а зарабатывать больше.

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