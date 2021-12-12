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В Пригородном районе Северной Осетии полицейские и общественники вручили школьникам паспорта Российской Федерации

В Пригородном районе Северной Осетии полицейские и общественники вручили школьникам паспорта Российской Федерации

В предверии Дня Конституции России пятеро жителей Пригородного района, достигшие 14-летнего возраста получили паспорта гражданина России.

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