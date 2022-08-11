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Брэдли Бил намекнул на возвращение ретро-формы, в которой за «Уизардс» играл Джордан

Брэдли Бил намекнул на возвращение ретро-формы, в которой за «Уизардс» играл Джордан

Лидер «Уизардс» Брэдли Бил выложил обработанный в фотошопе собственный снимок в ретро-форме команды. Голубой комплект использовался «Вашингтоном» в нулевых.

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