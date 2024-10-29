От 18 до 44 лет: врач Демьяновская рассказала о статистике инсультов

Этот недуг возникает из-за закупорки кровеносного сосуда Около 5–14% инсультов приходится на долю людей в возрасте от 18 до 44 лет, рассказала RT эксперт лаборатории «Гемотест» врач-невролог Екатерина Демьяновская.
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