За ночь над шестью регионами России сбили 23 украинских беспилотника

В Курской области в результате атаки загорелось административное зданиеВ ночь на 30 октября силы противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотных летательных аппарата над шестью регионами России, сообщили в Минобороны.
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