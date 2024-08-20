Кровавая мясорубка под Волчанском: ВСУ несут огромные потери, идя в атаки

Несмотря на значительные потери, Вооруженные силы Украины продолжают предпринимать активные попытки прорвать оборону российских войск в районе Липцов и Волчанска, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 20 августа РИА Новости.
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