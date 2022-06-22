https://www.youtube.com/embed/YFWZloylkDU Напольный светильник из палет Чего только дизайнеры не изобретают из поддонов: и кровати, и кресла, и даже гардеробную комнату! Сегодня предлагаем сделать ещё одну стильную вещицу для вашего интерьера.