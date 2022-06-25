День консультирования незанятых граждан.

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского райисполкома сообщает, что 24 июня 2022 года с 14-00 до 17-00 будет организован ´День консультирования дня для лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией и зависимостью от других психоактивных веществ, ведущ .
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