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Царьград

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Путин присвоил звание «Мать-героиня» матери 10 детей из Домодедова

Путин присвоил звание «Мать-героиня» матери 10 детей из Домодедова

Владимир Путин удостоил звания «Мать-героиня» Елену Клименко из Домодедова, которая вместе с мужем воспитывает десятерых детей и организовала воскресную школу при храме Архангела Михаила в деревне Акулинино.

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