Как отважные французские мужчины наказывали своих женщин, спавших не с ними в период гитлеровской оккупации Подводя итоги провального для его организаторов слёта коалиции «желающих-похотливых» в Париже, президент Франции Макрон объявил о том, что на Украине будут размещены силы поддержки с участием представителей нескольких стран.