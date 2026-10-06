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В России более шести миллионов человек болеют сахарным диабетом

В России более шести миллионов человек болеют сахарным диабетом

Из них свыше 5,7 миллиона человек — с диабетом 2‑го типа, который часто связан с ожирением По данным НМИЦ эндокринологии имени академика И.

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