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Регионы России

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Высокая смертность туристов на дорогах Таиланда требует срочных мер

Высокая смертность туристов на дорогах Таиланда требует срочных мер

По данным DailyNews, около 80% погибших туристов управляли арендованными байками, а еще 10% стали жертвами наездов как пешеходы.

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