Российские бойцы уничтожили 50 украинских военных, в том числе боевиков «Азова»

Подразделения российской группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и авиации поразили штурмовые группы 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.