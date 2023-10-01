Российские бойцы уничтожили 50 украинских военных, в том числе боевиков «Азова»

Подразделения российской группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и авиации поразили штурмовые группы 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.
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