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Дважды женился на одной женщине и остался один: взлеты, падения и драмы Александра Емельяненко

Дважды женился на одной женщине и остался один: взлеты, падения и драмы Александра Емельяненко

Мастер спорта по дзюдо и самбо Александр Емельяненко выбрал спортивный псевдоним «Феникс», чтобы подчеркнуть умение подниматься после любых падений.

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